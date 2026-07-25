Andorno: Il Comune cerca un nuovo istruttore amministrativo contabile

Nuova opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. È stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di istruttore amministrativo contabile.
La figura sarà destinata all’area finanziaria dell’ente. L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale nei giorni scorsi.
La ricerca di personale arriva in un periodo in cui molti piccoli Comuni devono rafforzare gli uffici interni per garantire continuità ai servizi amministrativi.