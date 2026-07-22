Biella, Giuliano Lusiani nominato “Reggente Provinciale" dei Bersaglieri

Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio scorso, si sono riuniti nella sede dei Bersaglieri i presidenti delle Sezioni della Provincia.

Per Biella era presente Giannino Zanellati, per Cavaglià Renzo Nicolello e per Crevacuore Marco Guglielmina. Presente anche il consigliere provinciale Giuliano Lusiani.

A presiedere l’assemblea il presidente della Regione Piemonte A.N.B. Antonino Russo Antonino con la collaborazione del consigliere regionale Bers. Guido Galavotti.

Prima di iniziare l’esame degli argomenti da trattare, il presidente regionale ha chiesto ai Bersaglieri presenti un minuto di raccoglimento per ricordare Claudio Bertagnolio, andato avanti il 22 giugno scorso.

Sono stati sentiti telefonicamente dal Presidente Regionale Russo i consiglieri della Provincia di Biella, Umberto Stupenengo, Alfio Lanari e Valter Vegro che, interpellato, ha dichiarato di condividere la nomina a reggente della Provincia di Biella a Giuliano Lusiani, consigliere provinciale, fino alla scadenza naturale del Consiglio Provinciale a marzo 2027, al fine di ottemperare a tutte le procedure amministrative e di rappresentanza.

Lusiani, figura storica dei Bersaglieri, ha ringraziato per la fiducia accordata ed evidenziato le difficoltà che per l’età avanzata dovrà affrontare e, chiedendo la collaborazione di tutti, ha ricordato che “Bersagliere a vent’anni si è Bersagliere per tutta la vita”.

Sono stati trattati altri importanti argomenti che riguardano la vita delle Sezioni, il numero di iscritti che diminuisce non essendoci più la leva, l’età che avanza per tutti, e soprattutto quello della vita associativa che deve essere garanzia per il futuro, nonostante le molte difficoltà che si incontrano strada facendo. Non è mancato un plauso ai musici della Fanfara ed al suo maestro Davide Ghisio, per il successo che sta ottenendo quando partecipa alle varie manifestazioni.

E’ stata una giornata importante per la vita dei Bersaglieri biellesi e per il loro futuro. Si sono impegnati tutti a collaborare, sotto l’attenta direzione del Presidente Regionale Russo, del Consigliere Regionale Galavotti e dei suoi collaboratori. Non manca l’entusiasmo e il desiderio di collaborare, garanzia per il futuro.

La giornata si è conclusa intorno ad un tavolo con un brindisi, contenti tutti per aver garantito un momento di vita bersaglieresca, non senza aver ricordato i sacrifici delle rispettive famiglie.