Biella: Incidente in via Milano, due feriti trasportati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Milano, dove si sono scontrate due autovetture.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Fiesta, condotta da un uomo nato nel 1978 e con a bordo una passeggera del 1979, è entrata in collisione con una Fiat Punto guidata da un uomo del 1971 residente a Lessona.

Ad avere la peggio sono stati il conducente della Fiesta e la donna che viaggiava con lui: entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Illeso, invece, il conducente della Fiat Punto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.