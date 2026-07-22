Mai bandiera bianca contro la violenza di genere, a Biella esposto un vessillo a Villa Schneider FOTO e VIDEO

Il Comune di Biella ha aderito alla campagna nazionale contro la violenza sulle donne "Mai bandiera bianca", promossa da ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa ribadisce un messaggio chiaro: le istituzioni non devono arretrare né arrendersi di fronte alla violenza contro le donne, perché questa è una battaglia culturale, sociale e quotidiana.

Simbolo della campagna è una bandiera rosso-arancione, colore che richiama l'Obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 dedicato alla parità di genere. La bandiera, esposta presso i Comuni italiani, rappresenta l'identità, la presenza e l'impegno concreto delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

Oggi, 22 luglio, alla presenza dell'assessore alle Pari Opportunità Isabella Scaramuzzi e dei componenti del Tavolo Panchine Rosse, si è svolta a Villa Schneider la cerimonia di esposizione della bandiera, a testimonianza dell'adesione del Comune di Biella alla campagna.

L'iniziativa accompagnerà l'intero anno, come richiama l'hashtag #25novembretuttolanno, a sottolineare un impegno costante e permanente dell'Amministrazione comunale. La campagna si affiancherà alle attività promosse dal Tavolo Panchine Rosse, arricchendo il calendario delle iniziative culturali e di sensibilizzazione, in un anno particolarmente significativo, caratterizzato dalle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica e del diritto di voto alle donne.

L'assessore alle Pari Opportunità, Isabella Scaramuzzi, dichiara: “La nostra amministrazione non alzerà mai bandiera bianca, perché difendere la dignità, la libertà e i diritti delle donne è parte essenziale della nostra missione istituzionale. L'impegno del comune di Biella è quotidiano e capillare: passa attraverso i servizi sociali, la collaborazione con i Centri antiviolenza e con le reti territoriali, gli interventi nei quartieri e nelle scuole, le iniziative culturali e i percorsi di accompagnamento verso l'autonomia delle donne che hanno subito violenza. Un ruolo fondamentale è svolto dal Tavolo Panchine Rosse, che coordina e promuove le numerose iniziative realizzate ogni anno sul territorio, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto, della prevenzione e della parità”.