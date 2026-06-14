AlfAlberto, A come Amicizia: un legame che resiste al tempo e alle difficoltà VIDEO

AlfAlberto, A come Amicizia: un legame che resiste al tempo e alle difficoltà

La parola di questa settimana è amicizia. Un termine familiare, spesso usato con leggerezza, che nella riflessione di Alberto Antonello assume però un significato più profondo: non semplice simpatia, né condivisione occasionale di momenti felici, ma scelta, presenza e fedeltà.

L’amicizia autentica è un legame capace di attraversare le stagioni della vita, resistendo alle prove e rafforzandosi proprio nelle difficoltà. Non nasce dall’utilità o dalla convenienza, ma dalla disponibilità a restare, accompagnare, correggere quando serve e incoraggiare l’altro a diventare migliore.

“L’amico ama in ogni tempo”. Un’immagine che restituisce il valore di un rapporto fondato non sull’interesse, ma sulla cura. L’amicizia, in questa prospettiva, diventa confronto, consolazione e responsabilità reciproca...