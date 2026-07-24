Biella, Il vescovo Farinella visita il Centro Estivo di San Biagio

Nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio il vescovo di Biella Roberto Farinella ha visitato il centro estivo della parrocchia di San Biagio in Biella. I bambini, giunti all’ultima settimana di attività, lo hanno accolto accompagnandolo alla scoperta degli spazi dell’oratorio e presentandogli le iniziative del centro estivo.

Nel suo intervento il vescovo ha parlato del dialogo e della pace, richiamando l’incontro tra San Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil. «Sono felice di vedervi insieme oggi. Voi, bambini cristiani, musulmani e anche quelli che ancora non sanno bene cosa credere, dimostrate che si può essere amici anche se si è diversi. Non c’è bisogno di essere tutti uguali per volersi bene», ha detto ai bambini.

Ha inoltre portato la testimonianza dei frati della Custodia di Terra Santa, indossando per l’occasione la croce pettorale con il legno d’ulivo di Betlemme e le reliquie del Santo Sepolcro, dono ricevuto all’apertura del Giubileo della Speranza. Un tema scelto anche per valorizzare la presenza di bambini e mamme volontarie di diversi credo, che condividono con fraternità la vita dell’oratorio.

La visita si è conclusa con una merenda conviviale insieme ai bambini, al parroco don Gabriele Leone, agli animatori e ai volontari.