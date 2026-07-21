Occhieppo Inferiore, la stazione del verde resta aperta anche ad agosto grazie ai volontari

La stazione del verde di Occhieppo Inferiore garantirà il servizio di conferimento degli sfalci anche nel mese di agosto grazie all'impegno dei volontari. L'iniziativa è stata organizzata dal consigliere comunale Alessandro Romersa, che nei giorni scorsi ha incontrato i volontari per definire il calendario delle aperture estive. La struttura sarà aperta, come di consueto, dalle 9 alle 11, per due giorni alla settimana, fatta eccezione per la settimana di Ferragosto, quando non è stato possibile assicurare il doppio turno a causa della festività.

"Con i volontari siamo riusciti a organizzarci per garantire il servizio due giorni alla settimana, a parte la settimana di Ferragosto – spiega Alessandro Romersa –. Siamo comunque riusciti a offrire la disponibilità della stazione del verde almeno due giorni ogni settimana, mantenendo l'orario tradizionale dalle 9 alle 11. Come ogni anno, i volontari si sono dimostrati estremamente disponibili e volenterosi nel mettere a disposizione il loro tempo in modo del tutto gratuito. Voglio ringraziarli perché ci consentono di offrire questo importante servizio ai cittadini durante tutto l'anno".

Il calendario delle aperture prevede la presenza dei volontari nelle seguenti giornate:

sabato 1 agosto: Paolo Tonello;

lunedì 3 agosto: Giampietro Baietto;

sabato 8 agosto: Renzo Salin;

lunedì 10 agosto: Nando Sappino;

lunedì 17 agosto: Federico Mosca;

sabato 22 agosto: Enrico Votta e Ramella;

lunedì 24 agosto: Nicolò Gian Piero;

sabato 29 agosto: Renzo Salin

lunedì 31 agosto: Renato Paola.

Parole di apprezzamento anche da parte della sindaca Monica Mosca che annuncia anche una novità in arrivo: "Stiamo lavorando alla creazione di un albo dei volontari, perché sono davvero numerosi coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per il paese. Ringrazio tutti quelli che già oggi collaborano con l'amministrazione: il loro contributo è prezioso e permette di mantenere servizi importanti per la cittadinanza".