Incontro pubblico a Zimone, al centro la raccolta dei rifiuti

Incontro pubblico tra l’amministrazione comunale e la popolazione di Zimone sul tema della raccolta dei rifiuti.

A presentare la serata, in programma alle 21 di mercoledì 22 luglio, nella sala del consiglio comunale, il sindaco Piergiorgio Givonetti: “Dal mese di luglio, da parte dell’autorità d’ambito COSRAB e del gestore SEAB, sono state apportate importanti modifiche sulla modalità di raccolta e sugli obiettivi da raggiungere. Risulta quindi necessario approfondire l’argomento con una serata dove verranno comunicate tutte le informazioni necessarie programmate. Vista l’importanza dell’argomento che coinvolge la quotidianità di tutti noi, si prega di intervenire numerosi, almeno uno per famiglia”.