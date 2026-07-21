Degrado a Pavignano, la titolare del bar: "Non si può attribuire tutto alla mia attività"

Buongiorno ,

vorrei rispondere all’articolo del 09/07/26, citando il degrado in cui versa il rione di Pavignano, poiché’ oltra a descrivere le varie problematiche in cui tutti noi viviamo (sporcizia , incuria , ecc. ecc.) ha menzionato il bar di cui io sono la titolare. La mia attività è sempre esistita anche negli anni passati con altre gestioni , la gente che lei dice “stazionare tutto il giorno “ sono per la maggior parte pensionati, donne e famiglie , e nelle ore serali giovani.

Penso di non dover essere così penalizzata da quanto scritto per causa di alcuni individui che sicuramente hanno creato disagi , ma di cui io non ne sono responsabile visto che dentro il mio locale non è mai successo nulla.

Essendo un’ attività aperta al pubblico , non posso vietare l’ingresso a nessuno , e penso di aver sempre gestito tutto quello che ho fatto nella totale legalità con tutti i permessi necessari anche quando la musica era leggermente più alta. Ognuno è responsabile delle proprie azioni , ed io non posso far altro che invitare ad un comportamento adeguato e ad abbassare i toni per non arrecare disturbo dopo determinati orari.

Voglio far notare inoltre che l’intervento delle forze dell’ordine non mi hanno mai notificato nulla. A riguardo del “guadagno effimero” posso dire che io vivo dal 2020 grazie a questa attività in piena legalità.

distinti saluti