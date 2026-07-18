Netro, alcune precisazioni dal Comune sulla raccolta rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo da alcuni cittadini che Co.S.R.A.B. ha inviato la comunicazione di avvio delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti a partire dal 6 luglio 2026.



Si precisa che tale indicazione non riguarda per il momento il Comune di Netro.



Come già comunicato dall'amministrazione comunale, nei mesi di luglio e agosto sarà mantenuta la raccolta settimanale, con la sola variazione dei giorni di conferimento secondo il calendario in distribuzione e disponibile sul sito del Comune di Netro.



Le nuove modalità di raccolta entreranno in vigore a Netro dal 1° settembre 2026.



Si invitano pertanto i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e al calendario della raccolta, che costituiscono i riferimenti validi per il territorio comunale. Per info: https://www.comune.netro.bi.it/Dettaglionews?IDNews=402280”.