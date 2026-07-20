Provincia, altri interventi sulle strade: cambia la viabilità a Cossato, Callabiana, Graglia e Donato

Sono previsti altri cantieri nella provincia di Biella. Dal prossimo 15 settembre fino al 5 gennaio 2027, con fascia oraria 0.00/24.00 (sabati e festivi compresi), avranno luogo lavori e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere di sicurezza stradale lungo la rete viaria del nostro territorio.

Per questo l’ente provinciale, tramite apposita ordinanza, ha disposto la modifica temporanea della viabilità mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile sui seguenti tratti stradali: SP232 Panoramica Zegna, al km 16+980, nel comune di Cossato; SP106 di Callabiana, al km 1+500, nel comune di Callabiana; SP500 Valle Elvo al km 6+750, nel comune di Graglia, e ai km 13+970, 16+560 e 17+250, nel comune di Donato.