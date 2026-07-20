FuturAtletica Piemonte protagonista ai Campionati Assoluti: tre titoli regionali e tanti piazzamenti di prestigio FOTO

Importanti risultati per gli atleti della FuturAtletica Piemonte ai Campionati piemontesi/valdostani individuali Assoluti, disputati nel fine settimana a Novara. La società arancionera ha raccolto tre titoli regionali assoluti, un podio assoluto e numerosi piazzamenti di rilievo, oltre a diversi risultati di prestigio nelle classifiche di categoria.

A salire sul gradino più alto del podio sono state Chiara Munaretto, campionessa piemontese assoluta dei 1500 metri con il tempo di 4’19”64, Irene Cappio, vincitrice dei 3000 siepi in 11’39”79, e Giulia Fontanella, che si è imposta nel salto con l’asta superando la misura di 3,00 metri.

Tra i migliori risultati del weekend anche il bronzo conquistato da Giuseppe Luciano Piazza nei 3000 siepi, chiusi in 9’58”37. Lo stesso atleta è stato protagonista anche negli 800 metri, dove ha ottenuto il sesto posto assoluto migliorando il proprio primato personale fino a 1’58”22.

Nel mezzofondo femminile da sottolineare anche il quarto posto di Alice Costosi nei 1500 metri. Negli 800 metri Anastasia Zucco ha chiuso sesta assoluta, conquistando il secondo posto nella categoria Promesse, mentre Giada Fila Robattino ha terminato nona assoluta, salendo sul terzo gradino del podio Juniores. Decimo posto per Giulia Agostinetto, mentre Ilaria Bordon ha concluso ottava assoluta, classificandosi terza tra le Juniores.

Buoni piazzamenti anche nel salto con l’asta maschile, dove Valentino Guasco, Matteo Colombi e Niccolò Andreotti hanno chiuso rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto.

Nel settore salti Giorgia Milano ha ottenuto l’ottava posizione nel salto triplo, mentre nei lanci Pietro Giordanetti e Christian Di Blasi hanno ben figurato nel disco.

Doppio impegno per Thomas Gomes, impegnato sia nei 1500 sia nei 5000 metri, mentre Greta Schinello ha gareggiato nei 400 metri. Hanno inoltre preso parte ai 100 metri Federica Putti, Riccardo Sonzogni e Stefano Martinelli.

Il bilancio complessivo conferma la competitività di FuturAtletica Piemonte anche nella rassegna regionale più importante della stagione su pista, con risultati distribuiti in numerose specialità e la presenza di atleti di tutte le categorie, dai più giovani agli assoluti, a testimonianza della solidità e della crescita del progetto tecnico della società.