Podi, ottime prestazioni e buone gare per l’Amron Team FOTO

Serie di gare per l’Amron Team. Lo scorso 7 luglio Luigi Nicoletto ha preso parte alla bella corsa collinare al chiaro di luna in quel di Camburzano mentre Daniele Coda Caseia, Andrea Pilati e Fabio Arco sono giunti rispettivamente 3°, 4° e 5° alla Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza. In gruppo, oltre allo stesso Nicoletto, anche Massimo Andreotti.

È stato poi il turno della GTC di Courmayeur da 55 km a cui ha preso parte degnamente Daniele Trivero. Giovedì scorso, invece, ha ben figurato, assieme a Coda Caseia e Arco, anche Emiliano Dipalma, in gara al Periplo dei Cantoni. Bella prestazione per Paul Matli, giunto 28° al Trail di Crodo da 20 chilometri, e Andreotti, 266° su 1600 partenti alla StraLivigno.

Domenica 19 luglio, a Tavagnasco, ottima prova per Andrea Pilati, 24° nel duro Vertical da 4 km. Infine, a Camandona, sempre ieri, nel bel Trail di Sant’Anna, terzo posto per Diego Faedo, partito al via con Nicoletto.