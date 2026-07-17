In 160 al Periplo dei Cantoni, Mainardi e Feo miglior tempo FOTO e VIDEO La Bufarola

Successo di partecipazione nella serata di ieri giovedì 16 luglio a Cossila San Grato, dove si è svolto il Periplo dei Cantoni, camminata ludico-motoria di circa 6 chilometri organizzata da la società La Bufarola, che ha richiamato complessivamente 160 iscritti.

Tra gli uomini il più veloce è stato Daniele Mainardi, che ha tagliato il traguardo in 19'59". Alle sue spalle si sono classificati Gabriele Nicola, secondo, e Marco Deusebio, terzo.

In campo femminile la vittoria è andata a Giusi Feo, prima al traguardo con il tempo di 24'42". Sul podio anche Paola Bellardone, seconda classificata, e Silvia Robiolio, terza.