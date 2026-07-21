Scuola Pallavolo Biellese, ecco il secondo libero: è Lorenzo Castrovilli

Ancora una conferma nel roster 2026/27 della prima squadra. La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di annunciare la permanenza di Lorenzo Castrovilli, classe 2008 che andrà a completare il reparto dei liberi a disposizione di coach Zanardo.

Si tratta di un prodotto del vivaio che, dopo aver mosso i primi passi nel Minivolley di Tollegno, ha sempre indossato i colori arancioblù. Nel corso della sua trafila giovanile, Castrovilli si è distinto anche come schiacciatore.

Queste le sue parole: «La conferma, per di più nel ruolo di libero, è stata per me un’emozione forte e un motivo di grande soddisfazione. Dopo tutti questi anni in SPB - tra giovanili, Serie D e Serie C - mi ritengo davvero onorato di far parte della prima squadra. La prossima stagione? Mi aspetto che il livello si alzi notevolmente, ma non vedo l’ora di iniziare. Mi impegnerò al 1000% fin dal primo minuto in palestra, per la squadra e soprattutto per crescere dal punto di vista tecnico, così da poter dare un contributo importante ogni volta che verrò chiamato in causa. Con il gruppo mi trovo davvero bene e sono felicissimo di potermi confrontare con compagni di grande esperienza: in particolare, avere al mio fianco un giocatore come Carlotto è una spinta enorme a migliorarmi. Considerando la sua esperienza e i suoi colpi, ho soltanto da imparare! Per questo desidero ringraziare tutta la società, e in particolare lo staff, per aver creduto in me fin da quando ero bambino. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro, vi aspetto tutti al palazzetto!».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Si tratta di una bella scommessa. La società vuole dare a Lorenzo la possibilità di crescere e imparare: c’è grande fiducia nei suoi confronti. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo scelto di dare un “imprinting” chiaro al ragazzo: non dovrà alternare ruoli e mansioni attraverso le squadre e le categorie, ma si focalizzerà sul ruolo di libero, seguendo da vicino l’esperto compagno di reparto Marco Carlotto. Lo staff tecnico ha visto delle buone qualità in lui, che oltretutto è biellese ed esce dal percorso di crescita delle nostre giovanili».