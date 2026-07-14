Altro gradito ritorno, Veronica Francoli è di nuovo al TeamVolley

Altro volto noto nel roster 2026/27 del TeamVolley, sempre più pronto per affrontare la quinta stagione consecutiva nel girone nazionale di Serie B2.

La società accoglie nuovamente Veronica Francoli, prospetto classe 2006 che aveva già militato a Lessona nel campionato 2024/25. Schiacciatrice dalle ottime qualità al servizio e in ricezione, si è formata tra Verbania, Pavic e Futura Giovani di Busto Arsizio.

Queste le sue parole: «Tornare al TeamVolley è stata una scelta molto naturale per me. Dopo un anno di stop, avevo una grande voglia di rimettermi in gioco e ritrovare il campo. Lessona è l'ambiente ideale da cui ripartire: conosco bene questa realtà e la serietà con cui si lavora. La società mi sta dando l’opportunità di riprendere la mia passione, ed è proprio ciò che cercavo. In questi mesi di pausa ho avuto modo di riflettere e ora il mio obiettivo principale è perfezionare il ritmo, migliorare la mia condizione fisica e dare il mio contributo alla squadra. Sono molto motivata e non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne!».

A congratularsi con lei è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo contentissimi di ritrovare in palestra Veronica. Una ragazza che conosciamo bene, che si impegna e si applica in maniera esemplare. Un innesto particolarmente utile per il gruppo, anche perché - essendo lei una persona solare - darà una mano a cementare la nuova squadra. È consapevole di cosa l’aspetta, sa benissimo che dovrà lavorare molto per riprendere la condizione dopo una stagione di pausa: siamo sicuri che saprà farlo benissimo e potrà così fornire tutto il suo apporto. Siamo molto soddisfatti: bentornata Veronica!».