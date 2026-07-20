Scuola Pallavolo Biellese, Matteo Berteletti è ancora arancioblù

Una conferma importante completa il reparto palleggiatori della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Ad affiancare Tommaso Falorni in regia ci sarà ancora Matteo Berteletti. Il giocatore novarese (classe 2006) è pronto al debutto assoluto in Serie B, dopo due stagioni da protagonista nella prima squadra arancioblù. Un prospetto formato nel GS Pavic di Romagnano Sesia, dove ha iniziato a giocare all’età di sei anni, fino al passaggio alla SPB nel 2023. Con le giovanili biellesi Berteletti - impiegabile anche da schiacciatore - ha raggiunto per due volte le Finali regionali Under19.

Queste le sue parole: «Sono molto felice di continuare il mio percorso con la Scuola Pallavolo Biellese e di avere l’opportunità di esordire in Serie B. Una sfida che aspettavo: non vedo l’ora di mettermi alla prova. A Biella ho trovato un ambiente serio, che mi ha permesso di crescere tanto durante questi anni. Con il settore giovanile abbiamo disputato ottimi campionati e raggiunto risultati importanti, quindi il salto di categoria ha un grande valore: sapere che ce lo siamo conquistati sul campo lo rende ancora più speciale. Mi aspetto una stagione impegnativa e stimolante. Voglio imparare il più possibile, crescere come giocatore e dare il mio contributo alla squadra. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti quelli che hanno creduto in me, a partire dai miei genitori».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Matteo potrà ancora contribuire al progetto della prima squadra, e di questo siamo felici. La riconferma era un’opzione sperata e voluta anche da parte sua, desideroso di mettersi in discussione in Serie B. Avrà peraltro una concorrenza di alto livello, perché lavorerà a fianco di un palleggiatore altrettanto giovane e ambizioso. Una scelta precisa della società, che permetterà a tutti di tirare fuori il loro meglio».