La Scuola Pallavolo Biellese riabbraccia l’opposto Andrea Scardellato

Oltre a Jacopo Marchiodi, si registra un altro gradito ritorno nel roster 2026/27 della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

L’opposto Andrea Scardellato è pronto a vivere la sua terza avventura al PalaPajetta. Un profilo esperto - classe 1997 - cresciuto nel Biella Volley. Dopo alcune stagioni ai vertici della Serie C - a Santhià e a Cuorgnè - nel 2019 ha conquistato la promozione in B. Chiusa la breve esperienza a Novara, dal 2020 al 2024 è rincasato a Biella, dove è riuscito a togliersi la soddisfazione di rivincere il campionato e di debuttare nella categoria superiore. A questa parentesi ha fatto seguito un’altra stagione in B, ancora con l’Alto Canavese Volley. Di recente Andrea ha militato nella seconda squadra della Pallavolo La Bollente di Acqui Terme e a maggio ha incrociato da avversario il cammino della SPB, in un memorabile primo turno dei playoff.

Queste le sue parole: «A convincermi a tornare a Biella è stata la possibilità di poter competere ad alti livelli, che per me rappresenta un grande stimolo a impegnarmi maggiormente e quindi a lavorare con più qualità. Sicuramente provo una forte emozione nel giocare per la mia città: mi avvicino ai miei cari e vesto nuovamente quella maglia che ho indossato per diversi anni. Ho avuto modo di interfacciarmi molto con il direttore Zaramella, il quale mi ha fatto un’ottima impressione per i suoi modi di fare chiari e trasparenti.

Il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo, per poter competere con le migliori armi a disposizione, senza cercare alibi ma con la voglia e la determinazione di vincere. A livello di squadra sarà importante creare un gruppo solido e competitivo, capace di giocarsela fino in fondo, così come di divertirsi, perché lo sport di squadra è anche leggerezza.

Non ho ancora avuto modo di conoscere bene coach Zanardo. Per quello che ho potuto apprezzare nelle partite della scorsa stagione, mi ha trasmesso pacatezza e competenza: due qualità importanti per un allenatore».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Da parte nostra c’è grande soddisfazione per aver riportato a casa un altro giocatore biellese. Questo serve a dare il meritato lustro alla città e a quanto è riuscita a produrre pallavolisticamente negli anni. Andrea è un innesto molto importante e insieme a Bryan Despaigne formerà una coppia di élite nel ruolo di opposto: due tra i migliori interpreti visti nello scorso campionato, insieme a quello di Val Chisone. Con il lavoro e il sacrificio, i risultati pagano: l’obiettivo è sempre formare i giocatori per renderli competitivi, dando allo staff un livello mediamente alto negli allenamenti. Una scelta voluta e ponderata».