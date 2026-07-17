Mongrando, Filoni scrive al Prefetto: "Consigli comunali convocati alle 13, così non posso svolgere il mio mandato"

Il consigliere comunale di minoranza di Mongrando ed ex sindaco Antonio Filoni ha inviato una lettera al Prefetto di Biella per segnalare quelle che definisce "criticità nella convocazione del Consiglio comunale", chiedendo un intervento affinché le sedute vengano fissate in orari che consentano la partecipazione di tutti i consiglieri.
Nella comunicazione, datata 14 luglio 2026, Filoni ricorda di ricoprire da due anni il ruolo di consigliere di minoranza e sottolinea di aver potuto partecipare soltanto a un numero molto limitato di sedute, poiché, a suo dire, l'attuale sindaco convoca sistematicamente i Consigli comunali alle ore 13.
Secondo quanto riportato nella lettera, questo orario gli impedirebbe di esercitare il proprio mandato in quanto lavoratore autonomo nel settore della ristorazione, attività che afferma di non poter interrompere nella fascia centrale della giornata.
Filoni evidenzia inoltre di aver segnalato più volte pubblicamente la questione, proponendo in diverse occasioni una modifica dell'orario delle sedute, senza però ottenere riscontri. Nella lettera ricorda anche che, storicamente, i Consigli comunali di Mongrando si siano svolti nel tardo pomeriggio, alle ore 18, dal lunedì al giovedì, una fascia oraria che, secondo lui, garantiva la partecipazione di tutti i consiglieri, compresi quelli impegnati in attività lavorative.
L'ex sindaco ritiene che l'attuale modalità di convocazione "leda gravemente il principio di democraticità della vita consiliare", impedendo di fatto l'esercizio del mandato elettivo a chi svolge un'attività incompatibile con l'orario fissato. A suo avviso, la partecipazione ai lavori del Consiglio non dovrebbe essere riservata esclusivamente a chi dispone di orari differenti o non svolge un'attività lavorativa.
Per questi motivi Filoni chiede al Prefetto di valutare un intervento nei confronti dell'Amministrazione comunale di Mongrando affinché le sedute consiliari siano convocate in orari compatibili con la partecipazione di tutti i consiglieri, "ripristinando una prassi consolidata e rispettosa dei principi di rappresentanza democratica".