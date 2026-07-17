Carabinieri, a Biella nuove risorse per intensificare la sicurezza

Il Comando Provinciale Carabinieri di Biella annuncia un importante potenziamento del proprio organico sul territorio. Sono infatti giunti in provincia 7 nuovi militari provenienti dal 144° Corso formativo.

L'arrivo di queste nuove risorse rientra nell'ambito di un piano strategico volto a ridefinire e colmare gli organici delle varie articolazioni territoriali dell'Arma, con l’obiettivo primario di intensificare ulteriormente il controllo del territorio e accrescere la sicurezza percepita dai cittadini.

I nuovi militari sono stati distribuiti capillarmente presso diverse Stazioni della provincia biellese, garantendo così una copertura strategica sia nel capoluogo che nei comuni limitrofe:

− Stazione di Biella (2 nuovi giunti)

⋅ L'unica donna del gruppo, ventenne, originaria di Modica (Ragusa, Sicilia).

⋅ Ventunenne, originario di Piazza Armerina (Enna, Sicilia).

− Stazione di Candelo: Ventunenne, originario di Ragusa (Sicilia).

− Stazione di Cavaglià: Ventiduenne, originario del Perù.

− Stazione di Mongrando: Ventiquattrenne, originario di Palermo (Sicilia).

− Stazione di Occhieppo Superiore: Ventitreenne, originario di Messina (Sicilia).

− Stazione di Vigliano Biellese: Ventiduenne, originario di Ottaviano (Napoli, Campania).

Con l'innesto di queste nuove forze, caratterizzate da una giovanissima età anagrafica e pronte a portare entusiasmo e dinamismo, l'Arma dei Carabinieri di Biella consolida la propria presenza sul territorio. I neo-giunti sono già pronti a svolgere i servizi istituzionali di prossimità, contribuendo attivamente alla prevenzione e al contrasto dei reati, a tutela di tutta la comunità biellese. Gli stessi hanno incontrato il Comandante Provinciale Colonnello Marco Giacometti.