A Rena di Camburzano una grande festa per i 92 anni di Ciro Giorgi: due giorni per celebrare il decano della frazione FOTO

Un compleanno che è diventato la festa di un'intera comunità. Gli abitanti della frazione Rena di Camburzano si sono mobilitati per celebrare i 92 anni di Ciro Giorgi, il decano del paese, regalando a lui e alla moglie Marisa due giornate all'insegna della condivisione e dell'amicizia.

Per l'occasione, i residenti si sono rimboccati le maniche, recuperando panche, tavoli e gazebo e allestendo un ricco buffet che ha riunito oltre trenta persone. Un gesto nato spontaneamente, con il desiderio di festeggiare insieme una figura molto amata dalla comunità.

Dopo il momento conviviale, la festa è proseguita nel cortile antistante l'abitazione di Ciro e Marisa, dove non sono mancati balli e canti.

"È stato bello riconoscersi comunità e non solo vicini di casa", sottolinea Massimo Vagli, raccontando il significato di un'iniziativa che ha saputo rafforzare i legami tra gli abitanti della piccola frazione.

A rendere ancora più simbolica la giornata è stata anche la presenza del più giovane residente di Rena, il piccolo Achille, di appena quattro mesi.