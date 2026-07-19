Lo studio del comportamento animale sbarca a Torino: al Lingotto il congresso mondiale ISBE 2026

Torino è pronta ad ospitare, per la prima volta in Italia, il Congresso dell'International Society for Behavioral Ecology (ISBE 2026): oltre 1000 ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo si ritroveranno, dal 20 al 24 luglio, nel capoluogo piemontese per uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati allo studio del comportamento animale.

L'evento, organizzato dalle zoologhe e dagli zoologi dell’Università degli Studi di Torino, riunirà oltre 1000 ricercatrici e ricercatori provenienti da 65 Paesi presso il Centro Congressi Lingotto. "Ospitare il congresso ISBE rappresenta un'importante opportunità per la nostra comunità scientifica e per la città di Torino, che per una settimana diventerà un punto di riferimento mondiale per la ricerca sull'ecologia comportamentale, offrendo un’occasione di confronto su come il comportamento animale evolva in risposta alle pressioni ambientali e sociali", affermano la Chair e Co-Chair del Comitato Organizzatore, Cristina Tuni e Francesca Barbero.

Il congresso, organizzato con il patrocinio della Città di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, offrirà un intenso programma scientifico articolato in otto sessioni tematiche giornaliere, due esposizioni di poster e cinque interventi in plenaria affidati a relatori e relatrici di fama internazionale. I lavori saranno inaugurati lunedì 20 luglio con i saluti istituzionali di Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino, Stefania Beolè, Delegata della Rettrice per le strategie di promozione e di valutazione della ricerca fondamentale e di eccellenza nelle scienze della natura e della vita, Maria Consolata Siniscalco, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.

"Il Congresso dell'ISBE, per la prima volta in Italia, si tiene a Torino: una scelta che ci riempie di orgoglio, vista la vocazione scientifica e internazionale che la caratterizza, ma soprattutto un'occasione preziosa per riflettere sui temi dell'ecologia comportamentale - afferma Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino -. Le giornate di ricerca e dibattito scientifico che si susseguiranno permetteranno di approfondire alcuni dei quesiti che spesso ci poniamo in qualità di istituzioni, in particolare sul fornire strumenti e costruire politiche che stimolino la crescita di bambine, bambini e giovani e sviluppare le loro potenzialità. Il confronto tra comunità scientifica e decisori pubblici rappresenta infatti una risorsa fondamentale per progettare interventi sempre più efficaci, inclusivi e capaci di accompagnare le nuove generazioni nelle sfide del presente e del futuro".

Accanto al programma scientifico è previsto un ricco calendario di iniziative sociali e culturali pensate per favorire il networking e valorizzare il territorio. Un pomeriggio intero sarà dedicato alla scoperta della città e del suo patrimonio culturale grazie ad una serie di attività gratuite riservate ai congressisti, tra cui visite al Museo Egizio, Museo Regionale di Storia Naturale, Orto Botanico e bioparco Zoom, oltre ad attività sportive lungo il Po. Per tutta la durata del congresso sarà inoltre disponibile l'iniziativa "Friends of ISBE", che coinvolgerà bar, ristoranti e caffè cittadini.

Il congresso osserva un Codice di Condotta e principi di sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale, con attenzione alla parità di genere, rappresentanza internazionale e coinvolgimento di giovani ricercatrici e ricercatori. La società ISBE ( https://www.behavecol.com ) ha destinato 200 contributi finanziari per facilitare la partecipazione da Paesi a basso e medio reddito. Include iniziative per un ambiente accogliente, attività LGBTQIA+, mentoring tra giovani e senior ed un servizio gratuito di assistenza all'infanzia. La sostenibilità ambientale è prioritaria, eliminando plastica e distribuendo materiale solo in formato digitale.