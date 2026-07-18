È emergenza idrica in Piemonte, anche a Biella l’appello è uno solo: non sprecate l’acqua (vignetta di Giovanni Cavallo)

Abbiamo cercato di stemperare un po’ il clima di queste settimane con una vignetta satirica del nostro Giovanni Cavallo ma è evidente lo stato di preoccupazione per la situazione idrica del Piemonte a fronte del clima torrido di questo periodo, unito all’assenza di piogge costanti e agli ingenti consumi d’acqua per uso domestico e agricolo.

Da giorni, infatti, molte amministrazioni comunali hanno emesso ordinanze per limitare i consumi non essenziali salvaguardando le esigenze alimentari e igieniche. Anche a Torino i vertici regionali si sono riuniti attorno ad un tavolo per adottare misure efficaci per affrontare l’emergenza idrica. Numerosi gli appelli, diffusi anche in questa settimana, a prevenire ogni forma di spreco delle risorse idriche facendo appello al senso civico di ognuno di noi.

Pertanto è necessario evitare taluni comportamenti come il lavaggio di autoveicoli, spiazzi e cortili, l’irrigazione di prati e giardini, oltre al riempimento di fontane e piscine. Tra le buone pratiche da adottare, specialmente in momenti come questi, vi è anche il controllo delle tubature di casa e l’inserimento dei riduttori dei flussi ai rubinetti, oltre all’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, senza dimenticare l’uso della doccia rispetto alla vasca, contenendo di gran lunga la durata dell’erogazione dell’acqua.

Piccoli gesti quotidiani che andrebbero sempre adottati nel corso dell’anno, che diventano fondamentali in una fase di carenza d’acqua come questa. Da qui l’ennesimo appello a non sprecare uno degli elementi più preziosi al mondo riducendone drasticamente il consumo in attesa di tempi migliori (e più freschi).