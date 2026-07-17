Marco Mosca alla finale italiana di natural bodybuilding, il biellese sarà protagonista a Bologna

Dopo il prestigioso 3° posto conquistato il 4 luglio alla competizione nazionale di natural bodybuilding "Hero's Builder" della Federazione FCFN, Marco Mosca ha deciso di accettare la qualificazione ottenuta sul palco e partecipare alla Finale Italiana FCFN, in programma il prossimo 19 settembre 2026 a Bologna nella categoria HP Small. Atleta, coach e personal trainer della palestra Hero Club di Biella (Via Milano 82), per l’atleta biellese rappresenta una bella storia di passione, costanza e determinazione.

“Quando Marco è arrivato alla Hero Club era un ragazzo molto magro che si allenava già da anni senza ottenere i risultati che desiderava, ma aveva un sogno ben preciso: gareggiare nel natural bodybuilding. Quando me lo disse, la mia risposta fu semplicemente: Perché no?" racconta il suo allenatore e amico Paolo Garizio. Da quel momento è iniziato un percorso lungo due anni, fatto di allenamenti costanti, cura dell'alimentazione e tanta disciplina.

E aggiunge: “Costruire un fisico da gara richiede tempo e non è facile mantenere il focus sull'obiettivo per un periodo così lungo. Marco, anche nei momenti più difficili, è sempre rimasto concentrato sul proprio sogno e si è presentato sul palco nella migliore condizione della sua vita”.

Grande appassionato della Golden Era del bodybuilding, al suo esordio assoluto in gara ha inoltre conquistato il pubblico con una splendida routine musicale di pose che ha ricevuto gli applausi e l'apprezzamento della giuria. “Sono estremamente orgoglioso che abbia deciso di partecipare alla Finale Italiana. Rappresenterà la Hero Club e il Biellese in un contesto sportivo di grande prestigio e sono convinto che nei prossimi mesi darà tutto sé stesso per arrivare sul palco nella migliore condizione possibile” conclude il coach.

Ora l'obiettivo è uno solo: tentare il tutto per tutto per migliorare ulteriormente la propria forma fisica e giocarsi le proprie carte alla finale italiana di Bologna del 19 settembre.