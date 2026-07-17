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Calcio | 17 luglio 2026, 17:30

Calcio, nuova avventura per Edoardo De Mori: il biellese va alla Reggina

Il classe ’07 ha già vestito le maglie di Novara, Cairese, Bari e Fasano.

Calcio, nuova avventura per Edoardo De Mori: il biellese va alla Reggina

Calcio, nuova avventura per Edoardo De Mori: il biellese va alla Reggina

Primo rinforzo per la Reggina. Pare definito l’accordo per l’arrivo di Edoardo De Mori a Reggio Calabria, in prestito secco dal Novara. 

Nato a Biella, classe ’07, De Mori è un talentuoso terzino destro, con importanti esperienze alle spalle: cresciuto nel vivaio del Novara, ha vestito le maglie della Cairese e della Primavera del Bari. 

Nell’ultima stagione ha militato in Serie D tra le fila del Città di Fasano, collezionando oltre 20 presenze e 3 reti a favore. 

Ora, una nuova sfida in un club ambizioso che mira a raggiungere traguardi importanti.

g. c.

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