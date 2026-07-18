ASD Piemonte Ginnastica al Festival del Sole

ASD Piemonte Ginnastica ha concluso alla grande la stagione agonistica con due importanti appuntamenti dal 5 al 10 luglio scorsi. A Riccione si è svolta la 19° edizione del Festival del Sole, manifestazione non agonistica che ha visto alternarsi, sui palchi allestiti sul lungomare, tremila partecipanti, appartenenti a più di 100 gruppi provenienti da 16 Paesi. Le nostre ginnaste Vittoria De Santo, Martina Giavarra, Sara Gareri, Maria Vittoria Rossi, Alessandra Mosca, Alice Guidetti, Chloe Bossolo, Giorgia Falcetti, Giada Ferrigo, Claudia Coden, Sara Furno Marchese, Giulia Gallo, Noemi Chieppa, accompagnate dalle tecniche Francesca Boggio e Giada Pomini, formanti un gruppo con ginnaste dell’ASD Sportime di Milano, con cui si è collaborato per la coreografia, per un totale di 28 componenti, hanno trascorso una settimana di grande ginnastica con esibizioni, spettacoli e workshop, amicizie nuove, e tanta allegria.

Nel frattempo l’atleta Sophie Rizzo si allenava a Piancavallo, in uno stage nazionale di una settimana per il Livello Silver C, convocata perché detentrice del titolo regionale LC. “Emozioni e soddisfazioni per le nostre ginnaste e tecniche – racconta la DS Donatella Eterno – frutto di lavoro tecnico, aggregativo ed inclusivo. Mantenendo questa linea ci prepariamo per la prossima stagione con i corsi che inizieranno il 14 settembre”