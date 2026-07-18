Bocce, circuito gare dell'Alto Piemonte 1366 iscritti alle gare

Il circuito gare dell'Alto Piemonte, a cui fanno parte i comitati di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli, viaggia a mille, con 12 prove disputate ed ancora altre quattro da effettuare, conta già 1366 iscritti alle gare. Un successo che aumenta ad ogni stagione sportiva. A cui si aggiunge una novità, oltre alla sede Fib alla Bocce Valdengo ora il Comitato disporrà di un'altra sede, a Buronzo.

Come spiega il consigliere regionale Antonio Gaudino: "Il Comune di Buronzo ci ha messo a disposizione un locale nell'area del centro sportivo del Comune, accanto al bocciodromo. Ringrazio il sindaco di Buronzo Ettore Rossini e tutto il Consiglio Comunale per la collaborazione. Nella nuova sede, nel mese di settembre verrà organizzata una riunione con i presidenti della società della specialità Volo, di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli, per definire i programmi della stagione agonistica 2027 che inizierà il primo ottobre prossimo".