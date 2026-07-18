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SPORT | 18 luglio 2026, 15:31

Bocce, circuito gare dell'Alto Piemonte 1366 iscritti alle gare

Bocce, circuito gare dell'Alto Piemonte 1366 iscritti alle gare

Bocce, circuito gare dell'Alto Piemonte 1366 iscritti alle gare

Il circuito gare dell'Alto Piemonte, a cui fanno parte i comitati di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli, viaggia a mille,  con 12 prove disputate  ed ancora altre quattro da effettuare, conta già 1366 iscritti alle gare. Un successo che aumenta ad ogni stagione sportiva. A cui si aggiunge una  novità, oltre alla sede Fib  alla Bocce Valdengo ora il Comitato disporrà di un'altra sede, a Buronzo. 

Come spiega il consigliere regionale Antonio Gaudino: "Il Comune di Buronzo ci ha messo a disposizione un locale nell'area del centro sportivo del Comune, accanto al bocciodromo. Ringrazio il sindaco di Buronzo Ettore Rossini e tutto il Consiglio Comunale per la collaborazione. Nella nuova sede, nel mese di settembre  verrà organizzata una riunione con i presidenti della società della specialità Volo,  di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli, per definire i programmi della stagione agonistica 2027 che inizierà il primo ottobre prossimo".

Sante Tregnago

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