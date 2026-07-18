Rally e salite per la scuderia Biella Motor Team

La scuderia Biella Motor Team schiera un proprio equipaggio ai nastri di partenza del Rally Campagnolo, quinta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche che si corre in questo week end. A difendere i colori del sodalizio laniero nell'appuntamento sulle strade vicentine sono Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. L'equipaggio affronta le prove speciali a bordo dell’abituale Porsche 911 Carrera RS del 2° Raggruppamento.

Invece lo scorso week end i gemelli Elio e Giovanni Baldi erano impegnati nella cronoscalata storica Cesana-Sestriere. Giovanni Baldi, al volante di una Fiat 124 Abarth Rally ha chiuso trentanovesimo assoluto e quinto nel 2° Raggruppamento (secondo di classe GTS2000), nella generale è finito dieci posizioni prima di Elio Baldi che ha scelto una Fiat 131 Abarth Rally con cui è finito sedicesimo nel 3° Raggruppamento, vincendo la classe GTS2000.