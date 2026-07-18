“Pippo” Comparoli vince di nuovo e ora è secondo in campionato! FOTO

“Pippo” Comparoli vince di nuovo e ora è secondo in campionato!

Spettacolo Pippo!

L'ha fatto di nuovo! A Busca (Cuneo), dove si è corsa la quinta gara della Coppa Italia di Zona 1, il "mago" dei kart di Biella Corse, Filippo Comparoli, alla guida del suo kart Republic TM 60 cc. (Team FGK di Franco Genovese) ha vinto di nuovo! E così ora è secondo assoluto nella classifica di Coppa Italia della categoria Mini Gruppo 3 Under 10.

"E' stata una gara combattutissima" racconta papà Emanuel Comparoli, "Pippo è andato bene fin dall'inizio. Si è trovato subito su questa pista, che è veramente bella, e ha fatto secondo nelle qualifiche. Poi, per un piccolo problema tecnico, ha fatto terzo nella pre-finale ma si è ripreso subito. La finale è stata combattutissima, dall'inizio alla fine. Pippo è stato primo, secondo, terzo, secondo, primo, la posizione cambiava ogni giro... Poi, nell'ultima curva, è riuscito a fare un sorpasso mostruoso e così ha vinto!".

Una vittoria importante, anche perché la gara di Busca era una delle due a coefficiente doppio. Adesso Filippo si riposa poi, il 9 di agosto, sarà a giocarsi il tutto per tutto a Castrezzato (Brescia), dove si correrà l'ultima gara di Coppa Italia prima della finale.

"Rimontare il primo sarà però molto molto difficile" spiega papà Emanuel "Perché noi abbiamo saltato una gara e quindi lui ha più punti di noi. Vedremo ... secondi assoluti e primi del Piemonte, va già bene così!".

Rally Storico Campagnolo

Davide Negri ci riprova. Dopo la vittoria, sfuggita veramente per un soffio (0,9 secondi!), al recentissimo Rally Lana Storico, questo fine settimana Davide sarà al via del 20° Rally Storico Campagnolo, sesta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

"Davide sarà alla guida della stessa auto già utilizzata a Biella" commenta il Team Manager di Biella Corse, Alby Negri, "con la stessa identica voglia di vincere!". Solo il navigatore sarà diverso: per l'occasione, infatti, tornerà al suo fianco Marco Zegna, che a Biella ha vinto ma con altra vettura e altro pilota. La storica coppia Negri-Zegna, un equipaggio certo da non perdere di vista, entrerà in gara con il numero 4.

L'altro equipaggio Biella Corse al via, anche loro reduci da un buon Rally Lana, sarà composto da Luca Prina Mello e Simone Bottega, che entreranno in gara con il numero 23 sulle portiere della loro BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500).

Il rally partirà da Isola Vicentina (Vicenza) alle 18,00 di venerdì 17 luglio ma le otto prove della gara saranno tutte nella giornata di sabato 18 luglio. I concorrenti affronteranno due volte i tracciati "Passo Zovo" (di 10,88 chilometri), "Monte di Malo" (di 7,26 chilometri), "Isola Gambugliano" (di 13,56 chilometri) e "Santa Caterina" (di 14,33 chilometri) e quindi torneranno a Isola Vicentina per l'arrivo. In totale percorreranno 319,50 chilometri, di cui 92,06 in prova speciale.

Rally Coppa Camuna

Due equipaggi e quattro navigatori Biella Corse saranno in gara questo fine settimana al 12° Rally Coppa Camuna, in provincia di Brescia, quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 3 di ACI Sport.

Cominciamo dagli equipaggi. I primi "Biella Corse" a partire saranno Massimiliano Daolio e Thomas Trombetta, alla guida della Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally 3) numero 31. A seguire partiranno Daniel Reghenzani e Francesca Belli, nuovamente in gara con la loro Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6) numero 96.

Per quanto riguarda i navigatori, invece, Carlotta Romano sarà in gara a fianco del pilota Marco Moreschi sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally2/R5) numero 22; Jessica Rosa gareggerà con Cristian Saverio Grimaldi sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3) numero 43; Hervé Navillod affiancherà il pilota Daniel Gualdi sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) numero 72; e infine Gabriele Meloni detterà le note al pilota Simone Baruffini sulla Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) numero 117.

La gara, articolata su due giornate e complessive sei prove speciali, partirà e arriverà a Breno (BS), sabato 18 e domenica 19 luglio 2026. Sabato i concorrenti affronteranno due passaggi sulla speciale "Sisem-Astrio" (di 14,90 chilometri); le altre prove verranno invece affrontate domenica e saranno ricavate da due passaggi cadauno sui tracciati "Montecampione" (di 9,80 chilometri) e "Valsaviore" (di 9,45 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 299,49 chilometri, di cui 68,30 in prova speciale.

I risultati delle altre gare del periodo

Rally della Lanterna

Al Rally della Lanterna, che si è corso sabato 11 e domenica 12 luglio a Genova, hanno partecipato anche, con una Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally3) Manuel Dublanc e Marco Bevilacqua, equipaggio Biella Corse iscritto al Trofeo Open 2026. Hanno chiuso al quinto posto di classe e di gruppo e al 21° posto assoluto.

In gara c'erano anche due navigatori della Scuderia: Tiziano Pieri ha gareggiato con il pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2) e ha chiuso al quinto posto, di classe, di gruppo e assoluto; Hervé Navillod, che era in gara con Filippo Gelsomino con una Citroen DS3 (gruppo RC2N N5 Naz) si è invece ritirato al termine della quinta prova speciale della gara.

Va ricordato che il 42° Rally della Lanterna era valido quale quarta prova sia della Coppa Rally di Zona 2 che del nuovo Trofeo Open Rally 2026.

Rally della Marca

La navigatrice Biella Corse Francesca Belli ha gareggiato, venerdì Campionato Italiano Rally Challenger (CIRC) e della Coppa Rally di Zona (CRZ) della zona 5, con coefficiente 1.75. Al via con il pilota Corrado Gabriele, su di una Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4), ha chiuso nona di classe, dodicesima di gruppo e al 50° posto assoluto.

Cesana Sestriere Experience

Non è un rally ma un bell’appuntamento, che vale la pena ricordare.