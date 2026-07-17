Cade da un’impalcatura, giovane ferito in Valsessera

Non è in pericolo di vita il dipendente di una ditta rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 16 luglio, nel comune di Crevacuore.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane di circa 20 anni, residente in Valsessera, sarebbe caduto da un’impalcatura per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In breve tempo, è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Avrebbe riportato ferite da codice giallo.

Presenti sul luogo dell’incidente i Carabinieri, assieme al personale dello Spresal, impegnato nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.