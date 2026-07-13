“Su Nuraghe Calcio Biella”: ultimo allenamento prima della pausa estiva

Biella, Sportec Center di Gaglianico – Ultimo calcio al pallone prima della sospensione estiva per gli atleti di "Su Nuraghe Calcio Biella", chiamati a raccolta dai dirigenti della società per un appuntamento che ha assunto il significato di un nuovo punto di partenza. Non solo un allenamento di fine stagione, ma un momento di incontro, conoscenza e condivisione, nel segno della continuità e del rinnovamento.

L'occasione è stata propizia per presentare Damiano Platini, nuovo allenatore che affiancherà il mister Andrea Savoi alla guida della squadra con le insegne dei Quattro Mori di Sardegna. Il suo ingresso nello staff tecnico coincide con l'arrivo di nuovi compagni destinati a rafforzare l'organico in vista del prossimo campionato.

Ad arricchire la rosa saranno infatti alcuni giovani provenienti dalla storica Pizza Flash, realtà che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del calcio amatoriale biellese. Da avversari sui campi di gioco a compagni di squadra, i nuovi innesti porteranno entusiasmo, qualità ed esperienza in un gruppo che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Per favorire la conoscenza reciproca e iniziare a costruire l'affiatamento necessario ad affrontare le sfide future, i giocatori sono stati suddivisi in due formazioni che, mantenendo le tradizionali insegne della loro precedente squadra, si sono affrontate sul terreno sintetico dello Sportec Center di Gaglianico in una partita amichevole. Un test utile allo staff tecnico per osservare le caratteristiche dei singoli, individuare i ruoli più adatti e porre le basi di una squadra ringiovanita e ulteriormente rinvigorita.

Da sempre amici nella vita e, secondo le esigenze del calendario, avversari sul terreno di gioco nel pieno rispetto delle regole e dei valori dello sport, i giovani hanno dato vita a un incontro disputato con correttezza e spirito di collaborazione, sotto lo sguardo attento dei dirigenti che accompagneranno il loro percorso nella prossima stagione agonistica.

Nel campionato provinciale 2026-2027, organizzato da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con ASC – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez, "Su Nuraghe" continuerà a rappresentare non soltanto una realtà calcistica consolidata, ma anche uno degli strumenti attraverso cui il Circolo Culturale Sardo rinnova il proprio impegno educativo e sociale. Da anni, infatti, l'attività sportiva costituisce parte integrante del Progetto Giovani, favorendo l'incontro tra persone, la crescita attraverso il gioco di squadra e la diffusione dei valori dell'amicizia, del rispetto reciproco e dell'inclusione.

Al termine dell'incontro, il presidente di "Su Nuraghe", Battista Saiu, nel ringraziare dirigenti, allenatori e atleti, vecchi e nuovi, ha rivolto a tutti l'augurio di trascorrere una serena estate, con l'auspicio di ritrovarsi alla ripresa delle attività ancora più motivati e uniti. L'obiettivo è affrontare con entusiasmo il nuovo campionato, nella speranza che l'impegno, la passione e lo spirito di squadra possano tradursi in una stagione ricca di soddisfazioni per i colori dei Quattro Mori.