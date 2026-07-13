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Calcio | 13 luglio 2026, 15:00

Calcio a cinque femminile, il riconoscimento del Piemonte alla Rappresentativa campione del Torneo delle Regioni

Calcio a cinque femminile, il riconoscimento del Piemonte alla Rappresentativa campione del Torneo delle Regioni

Calcio a cinque femminile, il riconoscimento del Piemonte alla Rappresentativa campione del Torneo delle Regioni

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricevuto oggi al Grattacielo Piemonte la Rappresentativa regionale femminile di calcio a cinque del Comitato Piemonte Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, che dopo otto anni ha riportato in Piemonte il titolo di campione del Torneo delle Regioni 2026.

«Questa vittoria è motivo di orgoglio per tutto il Piemonte - ha dichiarato - Dietro questo successo c'è il lavoro di tante persone: delle atlete, dello staff, delle società sportive e delle famiglie che ogni giorno credono nello sport. Il nostro grazie a loro e al presidente regionale LND Mauro Foschia. Il Piemonte è orgoglioso di queste ragazze che hanno rappresentato al meglio il nostro territorio. Insieme all'assessore Paolo Bongioanni continueremo a investire nello sport, perché significa dare ai nostri giovani un'opportunità in più per crescere, imparare il valore dell'impegno e costruire il proprio futuro».

c. s. Regione Piemonte g. c.

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