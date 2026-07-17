Valle Cervo, Pratetto: i consigli di Newsbiella Turismo VIDEO

Nel comune di Tavigliano sorge un luogo dove vigono la pace e la tranquillità: Pratetto. Questa località si trova fuori dal vero e proprio centro abitato: immersa nella natura, apre panorami su boschi, prati verdi e cieli azzurri. Ideale per organizzare un picnic in famiglia o una passeggiata, gode di un clima più fresco e si trova a soli 20 minuti di auto dal centro di Biella. Tra distese verdeggianti e silenzi rigeneranti si trova anche il circolo CSEN “Le Piane di Pratetto”, un ristorante storico per la zona, ideale per chi volesse ritagliare un po’ di tempo per rilassarsi davanti a un buon piatto tipico.

Pratetto ad oggi è un vero e proprio crocevia geografico: è il punto di partenza per una panoramica passeggiata fino al vicino Bocchetto Sessera, per scendere ed esplorare i borghi della Valle Cervo o per percorrere i sentieri che conducono a Callabiana. Molto frequentato dalle famiglie, richiama anche molti amanti del trekking e del cicloturismo. I sentieri percorribili in bicicletta sono dei più disparati livelli, dai più semplici e rilassanti, a quelli un pochino più impegnativi, adatti a ciclisti con esperienza e preparazione tecnica.

Questo angolo del Biellese rappresenta un tipo di montagna a portata di mano, adatto a tutti. Per molti risveglia i ricordi più dolci dell’infanzia, come la Capanna Volpi. Su questi leggeri pendii si imparava a sciare e si muovevano i primi, timidi passi sulla neve, un ricordo che una semplice gita a Pratetto richiama dolcemente, riportando alla mente il valore simbolico di questi luoghi per coloro che vi sono cresciuti. Ancora oggi infatti il paesaggio non ha cambiato volto: la stessa quiete di allora la si può riascoltare adesso, tra i cinguettii degli uccellini nei mesi più caldi, lo scricchiolio dei passi sulla neve in quelli invernali e i fruscii delle foglie secche in quelli autunnali.

Oltre che a essere un luogo tranquillo, si trova anche in una zona geologicamente interessante. Nei pressi di Pratetto passa infatti la cosiddetta “Linea Insubrica”, una faglia tettonica lunga circa 1.000 chilometri che percorre le Alpi e che ha avuto un ruolo rilevante durante l’orogenesi alpina. A livello geologico l’area è pertanto in una posizione che vede l’incontro tra l’antica zolla africana e la placca europea.

È una località con una storia, una conformazione e un ritmo stagionale affascinanti, a pochi passi dalla Valle Sessera e dall’Oasi Zegna. Nella sua calma e serenità risveglia i ricordi più dolci e intensi, dimostrando come sia davvero possibile sospendere il ticchettio del tempo che continua a scorrere. Pratetto è capace di condurre nel cuore del territorio biellese ed è il luogo perfetto per fermarsi a contemplare il silenzio, la natura e la montagna.