Sport e solidarietà, anche il sindaco di Mongrando in campo per la Partita del Cuore di Merlara

Nei giorni scorsi il sindaco Michele Teagno ha rappresentato Mongrando alla Partita del Cuore di Merlara. Una bella esperienza per una giornata intrisa di sport, solidarietà e condivisione, in occasione del centenario dell’ASDC Merlara Calcio, dove il primo cittadino è sceso in campo con la Nazionale Italiana Sindaci.
“Un evento dal forte valore simbolico, capace di unire amministratori da tutta Italia nel segno dello sport e della beneficenza, con una raccolta fondi a favore dell’associazione Braccio di Ferro Onlus – si legge nella nota del Comune apparsa sui propri canali ufficiali - Per Mongrando una presenza importante che testimonia come il ruolo di amministratore significhi anche costruire relazioni, partecipare e rappresentare il proprio territorio in contesti di valore umano e sociale. Un’occasione per portare anche il nome di Mongrando fuori dai confini del territorio per una meritevole causa”.