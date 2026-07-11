Sangiorgio alla Biellese, nuovo volto per l’attacco bianconero

Biellese 1902 annuncia l’ingaggio di Lorenzo Sangiorgio, attaccante classe 2004, che vestirà la maglia della Prima Squadra nella stagione sportiva 2026/2027.

Nato a Verbania il 28 marzo 2004, Sangiorgio è cresciuto nel settore giovanile del Gozzano, società con cui ha completato il proprio percorso di formazione fino all’esordio e alla successiva affermazione in Prima Squadra. Con il club novarese ha maturato una significativa esperienza in Serie D, totalizzando 111 presenze. Nell’ultima stagione si è confermato tra i protagonisti, realizzando 8 reti e un assist in 26 apparizioni.

La sua crescita è stata accompagnata fin dagli inizi da importanti riconoscimenti. Nel marzo 2022 è stato convocato dalla Rappresentativa Serie D per partecipare alla Viareggio Cup, competizione riservata ai migliori talenti del panorama nazionale.

Le prestazioni offerte tra i senior hanno successivamente attirato l’attenzione di importanti realtà del calcio professionistico. Nel 2023 il Lecce ha deciso di puntare su di lui, tesserandolo per la squadra Primavera. Un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con un ambiente di alto livello e di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e umano.

Queste le sue prime parole da giocatore bianconero: «Sono davvero emozionatissimo. Arrivo in una grande società e sono felice di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere meglio tutti e mettermi subito a disposizione della squadra. Sono pronto a dare il massimo e ad aiutare i miei compagni. Da avversario, qualche mese fa, lo stadio pieno è stata la prima cosa che mi ha colpito. Si percepivano il calore della gente e il grande entusiasmo che c’è attorno alla squadra. Adesso essere dall’altra parte, con questi tifosi che ti sostengono, sarà ancora più bello. Non vedo l’ora di vivere quell’atmosfera».