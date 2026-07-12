Fulgor chiavazzese, colpo in difesa: il talento cristallino Manuel Grillini

La forte personalità come tratto dominante di una serie di caratteristiche che lo rendono un giovane determinato a diventare grande. Vuole tutto, è pronto a mettere ogni cosa davanti alla nuova squadra che lo attende. Manuel Grillini è un giocatore della Fulgor.

Difensore centrale proveniente dal campionato Juniores Nazionali Under 19 con la maglia del Novara, il livello più alto del calcio giovanile e dilettantistico. Il neoarrivato difensore rossoblù è un profilo in linea con la strategia della Fulgor: è un giovane di prospettiva con margini di crescita fisici e tattici molto ampi. Abituato a ritmi e organizzazione tattica superiore alla media regionale. È un giocatore dotato di forza fisica, buon piede e personalità, oltre ad essere forte in marcatura.

Obiettivi prefissati

Idee chiare e voglia di crescere. Manuel Grillini, nato il 17 febbraio 2007, si presenta all’ambiente Fulgor: «Ho scelto la Fulgor perché credo sia l’ambiente giusto per continuare il mio percorso di crescita, sia come calciatore sia come persona. Ho percepito fiducia in lui questo serio progetto e aspetto di migliorarmi giorno dopo giorno per mettermi in gioco e dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Principalmente voglio crescere il più possibile e conquistarmi spazio con il lavoro. Spero di contribuire a disputare una stagione positiva di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società». Il difensore, di nazionalità italo-cubana, presenta le sue migliori qualità: «Sono un difensore centrale determinato serio e affidabile. Mi piace giocare con intensità, leggo bene le situazioni di gioco e non mi tiro mai indietro davanti alle difficoltà».