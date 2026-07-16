Un pomeriggio di svago per gli ospiti della Casa Ospitaliera N.S. d'Oropa di Sordevolo FOTO

Venerdì 10 luglio gli ospiti della Casa Ospitaliera N.S. d'Oropa Onlus di Sordevolo hanno trascorso un piacevole pomeriggio fuori dalla struttura, partecipando a un'uscita organizzata al Wool Bar.

L'iniziativa, promossa dal personale della casa di riposo, aveva l'obiettivo di offrire agli anziani un momento di socializzazione e di svago, rompendo la routine quotidiana e regalando qualche ora di serenità in un ambiente diverso dal solito.

Durante il pomeriggio gli ospiti si sono concessi una gustosa merenda al bar, scegliendo tra gelati e altre specialità, condividendo sorrisi e momenti di convivialità. Un'esperienza semplice ma molto apprezzata, che ha permesso loro di trascorrere del tempo insieme in un clima di allegria.

Attività come questa rappresentano un'importante occasione di benessere e inclusione per gli anziani, contribuendo a mantenere vive le relazioni sociali e a rendere più ricca la vita all'interno della struttura. L'uscita al Wool Bar si inserisce infatti tra le iniziative promosse dalla Casa Ospitaliera N.S. d'Oropa Onlus per favorire il benessere e la qualità della vita dei propri ospiti.