“Scusi, dov’è l’ospedale?”, distrae un’anziana di Mongrando mentre il complice ruba la borsa dall’auto

Furto nel comune di Mongrando, dove una donna di circa 80 anni è stata derubata della borsa da due uomini.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendo informazioni su come raggiungere l'ospedale, riuscendo così a distrarla.

Nello stesso istante, il complice avrebbe aperto lo sportello dell'auto della pensionata e si sarebbe impossessato della borsa riposta all’interno per poi allontanarsi rapidamente insieme all'altro.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 14 luglio, nei pressi di un supermercato della zona.

Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica del furto e a risalire all'identità dei presunti responsabili.