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CRONACA | 15 luglio 2026, 15:00

“Scusi, dov’è l’ospedale?”, distrae un’anziana di Mongrando mentre il complice ruba la borsa dall’auto

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, indagano i Carabinieri.

“Scusi, dov’è l’ospedale?”, distrae un’anziana di Mongrando mentre il complice ruba la borsa dall’auto (foto di repertorio)

“Scusi, dov’è l’ospedale?”, distrae un’anziana di Mongrando mentre il complice ruba la borsa dall’auto (foto di repertorio)

Furto nel comune di Mongrando, dove una donna di circa 80 anni è stata derubata della borsa da due uomini. 

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendo informazioni su come raggiungere l'ospedale, riuscendo così a distrarla. 

Nello stesso istante, il complice avrebbe aperto lo sportello dell'auto della pensionata e si sarebbe impossessato della borsa riposta all’interno per poi allontanarsi rapidamente insieme all'altro.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 14 luglio, nei pressi di un supermercato della zona. 

Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica del furto e a risalire all'identità dei presunti responsabili.

g. c.

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