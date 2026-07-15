Piccoli cittadini crescono: a Sala Biellese il centro estivo impara la sicurezza con Carabinieri, Vigili del Fuoco e Croce Rossa FOTO

Un ciclo di incontri speciali all'Asilo Infantile "Ottavio Rivetti" ha avvicinato i bambini delle scuole nido, infanzia, primaria e secondaria alle istituzioni di Sala Biellese, tra giochi, simulazioni e preziose lezioni di educazione civica.

Imparare le regole del vivere comune, scoprire come funziona la macchina dei soccorsi e, soprattutto, capire che dietro una divisa ci sono donne e uomini pronti ad aiutare nel momento del bisogno. È questo il cuore del bellissimo progetto che ha caratterizzato le ultime settimane del Centro Estivo dell’Asilo Infantile "Ottavio Rivetti" di Sala, regalando ai piccoli partecipanti delle mattinate davvero indimenticabili.

L’iniziativa ha visto la straordinaria partecipazione dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, che hanno trasformato il cortile della scuola in un vero e proprio campo di addestramento a misura di bambino. Il progetto è stato pensato per unire l'aspetto ludico a quello educativo, permettendo ai bambini di toccare con mano il lavoro quotidiano di chi vigila sulla nostra sicurezza.

L'iniziativa ha riscosso un successo straordinario, visibile negli occhi entusiasti e nelle mille domande dei bambini che hanno partecipato al centro estivo.

"Vedere i bambini così coinvolti, curiosi e felici è la soddisfazione più grande - fanno sapere gli organizzatori dell'Asilo Ottavio Rivetti - Vogliamo ringraziare di cuore il Comando dell'Arma dei Carabinieri, il Comando dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana per la straordinaria disponibilità, la sensibilità e la pazienza dimostrate. Questo progetto non ha solo divertito i bambini, ma ha gettato un seme importante per la loro crescita come futuri cittadini attivi e consapevoli."

Una sinergia preziosa che dimostra ancora una volta come la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di soccorso e le realtà educative locali sia la chiave per far crescere la nostra comunità a partire dai suoi membri più giovani.