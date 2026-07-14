Passione di Sordevolo 2027, ultima settimana per iscriversi ai casting VIDEO

Sono gli ultimi giorni per iscriversi ai casting della “Passione di Sordevolo 2027”. A poco più di un mese dall’apertura delle candidature, l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si avvicina alla chiusura della prima fase: il termine ultimo per presentare la propria iscrizione è fissato a domenica 19 luglio. Da lunedì 20 luglio prenderà invece il via la prima sessione dei provini ufficiali.



Oltre 350 candidati per la Passione di Sordevolo



Il percorso verso l’edizione 2027 ha già registrato una risposta importante. Secondo il comunicato dell’Associazione, sono oltre 350 i candidati, non soltanto sordevolesi ma provenienti da tutto il Biellese. A questi si aggiunge un dato significativo legato alle iscrizioni online: il modulo ha già raccolto 150 candidature effettive, mentre nelle prossime giornate sono attese ulteriori adesioni, anche da parte di sordevolesi che potrebbero iscriversi negli ultimi giorni.



L’obiettivo, alla chiusura delle candidature, è avvicinarsi ulteriormente alla soglia delle 400 iscrizioni, che saranno poi valutate dalla commissione incaricata.



I ruoli più richiesti



Tra i ruoli maschili più indicati dai candidati risultano, a pari merito, Giuda, Pilato e Cavaliere: parti centrali e molto attese, sulle quali l’organizzazione puntava in modo particolare.

Tra le candidature femminili, invece, emergono soprattutto l’Ancella, Maria Salomè e Maria Cleofe, anche in questo caso con un interesse distribuito in modo abbastanza equilibrato. Un segnale che conferma la partecipazione ampia attorno ai diversi ruoli dello spettacolo.

Le date dei provini



Terminata la fase di iscrizione, da lunedì 20 luglio inizierà la prima sessione dei provini ufficiali per i ruoli scelti in fase di candidatura. Il primo periodo di audizioni è previsto da lunedì 20 luglio a domenica 9 agosto.



Una seconda sessione si terrà invece a settembre, da lunedì 7 a domenica 13.



Come iscriversi entro il 19 luglio



Le iscrizioni possono ancora essere effettuate in diverse modalità: inviando una mail a regia@passionedisordevolo.com, consegnando la scheda presso la sede dell’Associazione in via Eugenio Bona 35 a Sordevolo sabato 18 luglio dalle 9.30 alle 12.30, oppure presso il Museo della Passione domenica 19 luglio dalle 14.30 alle 18.30.



È inoltre possibile compilare il modulo Google indicato dall’Associazione o utilizzare il QR code presente nel comunicato.



Una tradizione che coinvolge tutto il Biellese



L’edizione 2027 della “Passione di Sordevolo” si conferma un evento capace di coinvolgere non solo il paese, ma l’intero territorio biellese. Lo spettacolo, unico in Italia nel suo genere come teatro popolare, appartiene a una cultura profondamente radicata e continua a essere riconosciuto tra le eccellenze del Piemonte.



La risposta ai casting racconta proprio questa forza: una comunità ampia che si prepara a tornare in scena, mantenendo viva una tradizione che unisce fede, teatro, memoria e partecipazione popolare.