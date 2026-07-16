San Francesco nel Paradiso di Dante, una conferenza del professor Enrico Martinelli

Martedì 14 luglio, nella Chiesa di San Nicola da Tolentino, in costa del Vernato 24 a Biella, il professor Enrico Martinelli, ex insegnante di lettere al Liceo Avogadro di Biella e ora Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Vigliano biellese, ha tenuto una conferenza su San Francesco nel Paradiso di Dante, evento inserito nella rassegna R...Estate a San Nicola, promossa dall'Associazione Amici di San Nicola ETS.

L'iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell'ambito del Bando Eventi, e con il patrocinio del Comune di Biella.

Eleonora Battaglia, presidente dell'Associazione Amici di San Nicola ETS, ha aperto l'incontro rivolgendo un sentito ringraziamento alla Fondazione CRB e al Leo club per il sostegno offerto alla rassegna.

Il relatore, prof. Enrico Martinelli, a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, ha approfondito la figura del Santo così come viene celebrata da Dante in uno dei Canti più celebri del Paradiso, mettendo in luce il valore umano e universale del suo messaggio.

La conferenza ha offerto al pubblico l'opportunità di riscoprire uno dei momenti più alti della poesia dantesca, in cui fede, idealità e impegno per il bene comune si intrecciano in una narrazione di straordinario fascino e ancora di grande attualità.

Il pubblico è affluito numeroso, dimostrando un interesse constante per gli eventi proposti all'interno della rassegna R...Estate a San Nicola e manifestando grande interesse per gli argomenti trattati.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con nuovi incontri ed eventi ospitati nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicola da Tolentino.