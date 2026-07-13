Bocce, Martinotti e Bevilacqua vincono la notturna a coppie BC

La gara notturna a coppie BC, organizzata dalla società San Secondo Bennese e conclusasi giovedì sera, è stata vinta dalla Burcina con Roberto Martinotti e Santo Bevilacqua.

Al secondo posto si è classificata la San Secondo Bennese con Manuel Chiavenuto e Paolo Bianchetto. Terza posizione a pari merito per Piatto Sport, rappresentata da Maurizio Miglio e Fabrizio Novello, e per la San Secondo Bennese con Stefano Taribello e Angelo Giupponi.

A dirigere la competizione sono stati gli arbitri Paolo Carrera e Sergio Tamagno.