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SPORT | 13 luglio 2026, 07:20

Bocce, Martinotti e Bevilacqua vincono la notturna a coppie BC

Bocce, Martinotti e Bevilacqua vincono la notturna a coppie BC

Bocce, Martinotti e Bevilacqua vincono la notturna a coppie BC

La gara notturna a coppie BC, organizzata dalla società San Secondo Bennese e conclusasi giovedì sera, è stata vinta dalla Burcina con Roberto Martinotti e Santo Bevilacqua.

Al secondo posto si è classificata la San Secondo Bennese con Manuel Chiavenuto e Paolo Bianchetto. Terza posizione a pari merito per Piatto Sport, rappresentata da Maurizio Miglio e Fabrizio Novello, e per la San Secondo Bennese con Stefano Taribello e Angelo Giupponi.

A dirigere la competizione sono stati gli arbitri Paolo Carrera e Sergio Tamagno.

Sante Tregnago

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