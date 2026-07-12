FuturAtletica porta cinque atleti sulla scena nazionale FOTO

Si è conclusa a Caorle la due giorni dei Campionati Italiani Individuali Under 20 su pista, appuntamento valido per l’assegnazione dei titoli tricolori di categoria. FuturAtletica ha partecipato con cinque atleti, protagonisti di prove positive e di un’importante esperienza nel contesto nazionale.

Ad aprire il programma sono stati i 5000 metri. In campo maschile, Tommaso Bonino ha affrontato con coraggio la propria gara, rimanendo a lungo nel gruppo di testa della seconda serie prima dell’accelerazione decisiva. Ha concluso in 15’39”, vicino al proprio miglior tempo stagionale, migliorando anche il piazzamento di accredito e chiudendo al 24° posto assoluto.

Nella prova femminile Irene Cappio, alla sua prima partecipazione a un Campionato Italiano individuale su pista, ha conquistato il 13° posto nazionale, risultato che rappresenta una tappa significativa nel suo percorso di crescita.

Nei 400 metri Daniele Fornasiero, al primo anno nella categoria Under 20, ha fermato il cronometro a 48”84, terza migliore prestazione stagionale all’aperto, classificandosi al 14° posto. Un risultato che conferma il suo livello competitivo, a breve distanza dalla zona finale.

In serata è stata la volta dei 3000 siepi con Marta Ricceri. L’atleta biellese, ancora appartenente alla categoria Under 18 ma qualificata anche per la rassegna Under 20, ha migliorato il proprio piazzamento di accredito, terminando al 17° posto con un tempo vicino al record personale.

La seconda giornata si è aperta con gli 800 metri femminili, nei quali Giada Fila Robattino ha concluso al 28° posto, recuperando quattro posizioni rispetto all’accredito, nonostante una preparazione condizionata da una recente influenza che ne aveva limitato il lavoro nelle settimane precedenti.

Il bilancio complessivo della trasferta è positivo: la presenza di cinque atleti ai Campionati Italiani Under 20, più di tutte le altre società delle province di Biella e Vercelli messe insieme, conferma la continuità del lavoro svolto da FuturAtletica. La società porta ogni stagione numerosi giovani ai principali appuntamenti nazionali, consolidando un percorso di crescita tecnica orientato al futuro.