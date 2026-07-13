Valdilana sostiene le famiglie: confermato il contributo per il nido

Il Comune di Valdilana ha confermato anche per l’anno educativo 2026/2027 il contributo economico destinato alle famiglie residenti con bambini iscritti all’asilo nido “Marco Pareti” di Pramorisio.
La misura è stata approvata e mira a contenere i costi sostenuti dai nuclei familiari per la frequenza del servizio. L’Amministrazione intende inoltre uniformare le tariffe a quelle applicate dal Comune per il Micronido di Valle Mosso, evitando differenze di trattamento tra i due servizi a titolarità comunale.
Per conoscere le modalità di accesso al contributo e le rette previste è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti: LINK