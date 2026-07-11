Chiara Munaretto è campionessa italiana Under 23 nei 5000 metri FOTO

Importante aggiornamento da Molfetta, dove sono in corso i Campionati italiani Under 23 di atletica leggera.

Nuovo e prestigioso risultato per FuturAtletica: nella mattinata di sabato 11 luglio la biellese Chiara Munaretto si è laureata campionessa italiana dei 5000 metri, conquistando il primo titolo tricolore su pista della propria carriera.

La prova, disputata in condizioni particolarmente impegnative per il caldo e l’orario, si è sviluppata inizialmente su ritmi tattici. Fin dalle prime battute, Chiara Munaretto, Lucia Arnoldo e Arianna Algeri hanno preso il comando, facendo progressivamente il vuoto alle loro spalle e mantenendo un’andatura controllata.

La svolta è arrivata all’inizio dell’ultimo chilometro, quando Munaretto ha preso con decisione l’iniziativa, aumentando gradualmente il ritmo e staccando le due avversarie. La portacolori di FuturAtletica ha percorso gli ultimi mille metri in un brillante 3’03”, completando il giro conclusivo in 64 secondi e conquistando così il titolo italiano Under 23.

Per l’atleta allenata da Andrea Bello si tratta del secondo titolo tricolore ottenuto nel 2026, dopo il successo ai Campionati italiani di cross corto Under 23 dello scorso inverno a Selinunte. È inoltre il primo titolo italiano su pista della sua carriera.

Un successo di rilievo, che conferma la crescita della mezzofondista biellese e premia il lavoro svolto insieme al proprio tecnico e allo staff di FuturAtletica, collocandola tra le migliori interpreti italiane della categoria Under 23.