Zumaglia, brucia sfalci nonostante il divieto: il fuoco si propaga

Un incendio ha interessato un’area di sottobosco di Zumaglia, estendendosi per circa 3.500 metri quadrati.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Biella e dalle squadre AIB nella giornata di ieri. Non si sono registrati feriti e nessuna abitazione è rimasta coinvolta. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri forestali, risalendo al responsabile.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell’area, un uomo del '52 residente a Zumaglia, stava effettuando alcuni lavori di pulizia e aveva dato fuoco a degli sfalci, violando il divieto assoluto di abbruciamento, in vigore in questo periodo. L’uomo avrebbe poi perso il controllo del fuoco, che si è propagato alla vegetazione circostante. Sarà denunciato per incendio colposo.