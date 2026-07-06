Rally & Co, in gara a Castiglione Torinese: ecco i risultati

Il 10° Rally di Castiglione Torinese, valido per la coppa regionale prima zona, è stato abbastanza positivo per la scuderia Rally & Co che schierava ai nastri di partenza due equipaggi più un navigatore.
Michele Griffa e Paolo Ciscato su Renault Clio Williams vincono la classe 3 centrando un quarantanovesimo posizione assoluta con una condotta di gara regolare sempre al vertice di categoria.
Note più che positive anche dal navigatore Giuliano Santi che, in questa occasione, affiancava Alessandro Colombo, a bordo di una Renault Clio con la quale hanno colto la 20° piazza assoluta, 2° nella combattutissima classe rally 5.
Note negative (causa ritiro questa volta per problemi elettrici) per Massimiliano Di Martino, affiancato dal figlio Emanuele, in gara sulla consueta Mini Cooper S.