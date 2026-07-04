Biella Motor Team, a Castiglione attacco a due punte

La scuderia Biella Motor Team affila le armi in vista del Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Rally di Zona 1 in programma nel weekend, confermando una presenza di alto livello con due equipaggi pronti a dare battaglia sulle prove speciali piemontesi. Il sodalizio biellese si presenta al via della competizione con un mix perfetto di esperienza e gioventù, con l'obiettivo concreto di raccogliere punti importanti e recitare un ruolo di primo piano nelle rispettive categorie.

Con il numero 26 sulle portiere, Massimo Lombardi guiderà la carica della scuderia, condividendo l'abitacolo con la navigatrice Erika Bologna. Lombardi sarà impegnato nella classe Rally4 a bordo di una Peugeot 208 GT Line (dopo la recente esperienza al Rally Valli Ossolane con una Lancia Ypsilon HF) curata dalla Smd Racing. La collaudata vettura francese e la determinazione dell’equipaggio rappresentano una solida certezza per puntare alle posizioni di vertice all'interno di una delle classi più competitive e numerose del rally.

A difendere i colori del team ci sarà anche l’equipaggio numero 41, in lotta per la classifica Under25 con Alessandro Colombo al volante, coadiuvato alle note dall'esperto copilota Giuliano Santi. I due si cimenteranno nella classe Rally5 con una Renault Clio RS. Per Colombo si tratta di un'opportunità importante per mettersi in mostra nella combattuta categoria dopo le belle prestazioni messe in mostra nei primi appuntamenti stagionali.