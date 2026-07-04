CFF Motorsport pronta al weekend su due fronti: al via il 10° Rally di Castiglione Torinese e il Trofeo Giovanni Bracco FOTO

Castellamonte (TO), 2 luglio 2026 – Un fine settimana intenso e ricco di sfide attende la CFF Motorsport, pronta a scendere in campo su due fronti agonistici di rilievo nel panorama automobilistico piemontese. Sabato 4 e domenica 5 luglio, la scuderia sarà impegnata a massimizzare le proprie performance sia sulla velocità delle prove speciali rallistiche sia sulla precisione cronometrica delle auto storiche.

10° Rally di Castiglione Torinese: "Cave" e Treccani in gara con la Clio Rally5

Il palcoscenico dei rally moderni vedrà i riflettori puntati sul 10° Rally di Castiglione Torinese, terzo atteso appuntamento della Coppa Rally di Zona (CRZ). A difendere i colori del team canavesano ci sarà l'esperto e veloce pilota Fabrizio "Cave" Cavaglià, affiancato dal suo abituale navigatore Fabio Treccani.

L'equipaggio affronterà le tecniche e selettive strade della collina torinese a bordo di una performante Renault Clio Rally5, vettura di nuova generazione curata nei minimi dettagli dall'affermato team V-Mat Racing. Per "Cave" e Treccani si tratta di un appuntamento cruciale per raccogliere punti determinanti in ottica di campionato, in una gara che si preannuncia altamente competitiva e calda, sia per il meteo sia per l'elevato livello degli sfidanti.

Trofeo Giovanni Bracco: CFF Motorsport raddoppia nella Regolarità Turistica

In contemporanea, nella giornata di sabato 4 luglio, i colori della scuderia brilleranno anche nel prestigioso Trofeo Giovanni Bracco, evento interamente dedicato alla Regolarità Turistica. CFF Motorsport si presenterà sulla linea di partenza schierando ben due equipaggi di assoluto livello.

Il primo vedrà protagonista il collaudato duo formato da Lorenzo Corniati e Luca Mosca, pronti a dare battaglia e a far valere l'esperienza accumulata a bordo della loro sempre affascinante Lancia Fulvia Coupé.

La grande novità del weekend è rappresentata dal secondo equipaggio: la già affermata coppia composta da Cosimo Gennari e Lorella Ferrari farà infatti il suo debutto sotto l'effigie della scuderia di Castellamonte, presentandosi al via al volante di una splendida Fiat 128. Un innesto di valore che testimonia la continua crescita e l'attrattività della scuderia anche nel mondo delle competizioni storiche e della regolarità.

Una scuderia versatile e in costante espansione

La duplice presenza in questo fine settimana conferma la grande versatilità organizzativa e la crescita costante di CFF Motorsport, capace di presidiare con competenza scenari motoristici differenti, dalle moderne sfide del CRZ al fascino senza tempo della regolarità storica.