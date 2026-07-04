Tanto pubblico alla Notte Bianca Show, Olivero: “Sì a nuove iniziative per rendere Biella sempre più attrattiva” FOTO e VIDEO

Musica dal vivo, moda, danza, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia nel cuore della città di Biella, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. Successo di pubblico per la seconda edizione di “Notte Bianca Show”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale (in collaborazione con le associazioni di categoria e i commercianti del centro), che rientra nelle attività del DUC (Distretto Urbano del Commercio).

L’appuntamento ha richiamato nella serata di ieri, 3 luglio, un folto pubblico, distribuito tra via Italia, piazza Duomo e le principali arterie del centro storico, pronto a gustarsi un ricco programma di show e esibizioni live. Circa 800 persone hanno assistito ad uno degli appuntamenti più attesi, lo spettacolo di moda e danza, con la sfilata delle collezioni dei negozi cittadini (organizzata dall’Assessorato al Commercio e da Confartigianato), in una formula pensata per unire eleganza, coreografie e intrattenimento. Lo show ha visto la partecipazione delle scuole Art’è Danza, Broadway Dance Academy e Studio Danza Insieme.

A fare un bilancio della serata il presidente di Confartigianato Biella, nonché presentatore della serata, Cristiano Gatti: “Si sono registrati numeri incredibili per questa edizione, la crescita e la partecipazione di pubblico sono al di là di ogni più rosea aspettativa. Grande la soddisfazione nel vedere i titolari dei negozi lieti di questo appuntamento, oltre a vedere così tante persone e famiglie nel centro città”.

Sulla stessa linea d’onda anche l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Anna Pisani: “Siamo contenti della risposta positiva del pubblico. L’interesse è stato notevole, così come la partecipazione della cittadinanza. Simili successi inducono a riflessioni: è evidente che occorre continuare lungo questa strada, in maniera incisiva, con iniziative di questo tipo. A fine settembre è in programma, infatti, una nuova sfilata da titolo ‘La musica incontra la moda’. Una tre giorni che saprà sicuramente richiamare nuovi visitatori”.

Per il sindaco Marzio Olivero “la straordinaria partecipazione alla Notte Bianca di venerdì conferma che la città aveva voglia di vivere il centro e di ritrovarsi insieme. È stato davvero bello vedere così tante persone partecipare e condividere una serata di festa. Questi eventi non sono solo occasioni di svago ma rappresentano anche un'opportunità concreta per sostenere il commercio locale e valorizzare le nostre attività, come quelle impegnate durante la sfilata di moda che hanno mostrato al pubblico la qualità, la creatività e la professionalità che caratterizzano il nostro territorio. Continueremo a investire su iniziative che rendano la città sempre più attrattiva, dinamica e vivace".